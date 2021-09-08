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Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
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Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
flickr.com  /  @Gage Skidmore

Лос-Анджелес, 8 сентября. Мексикано-американская актриса Сальма Хайек отметила свое 55-летие и пригласила на праздник коллегу Анджелину Джоли.

Обе голливудские звезды завершили съемки в кинокомиксе «Вечные». Хайек дебютировала киновселенной Marvel в роли Аджака, духовного лидера своей команды. Джоли сыграла воительницу Тену, которая кует оружие, используя свою мощную космическую энергию. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Обе актрисы, очевидно, подружились во время совместных съемок киноленты. Сальма отметила свой 55 день рождения и опубликовала видео торжества в Instagram.

«Мой брат @hayekstudio и я пытаемся научить Энджи делать мексиканский укус», — отметила звезда.

Хайек уже не в первый раз намекает на свою дружбу с Джоли. В декабре 2019 года после завершения съемок «Вечных» она опубликовала селфи со своей знаменитой коллегой. Сальма также поздравляла Анджелину с днем рождения, поделившись фотографией, сделанной в ходе рекламного тура для фильма.

Ранее стало известно, что семь лет назад звезда боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю работал моделью для стоковых фотографий. Согласиться на подобные съемки актера вынудили серьезные долги.

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