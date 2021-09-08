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Лента
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«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
Общество

«Этот день в истории» — это ежедневный цикл передач, который помогает не забывать о важных праздниках и событиях, которые произошли в мире.

«ЖИ-ШИ пиши с буквой И». Фразу, знакомую всем со школьной скамьи, сегодня можно напоминать всем и каждому. Ведь во всем мире отмечают день грамотности.

По праву самые грамотные люди — журналисты — сегодня тоже не остаются в стороне. Репортеры и корреспонденты во всех странах поздравляют друг друга с днем солидарности.

Однако 7 сентября ознаменуют не только радостные события. Ровно 80 лет назад немецкая армия замкнула город Ленинград в кольцо — началась страшная блокада. Голод и смерти невинных жителей прекратились только 27 января 1944 года.

О том, какие исторические деятели отмечают сегодня свой юбилей, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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