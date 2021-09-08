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Звезда «Теории большого взрыва» подала на развод

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:50
Шоу-бизнес
Звезда «Теории большого взрыва» подала на развод
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 8 сентября. Голливудская актриса Кейли Куоко решила расторгнуть брак со своим мужем Карлом Куком.

Официальное заявление пара подала в пятницу 3 сентября. Их отношения продлились три года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Несмотря на глубокую любовь и уважение друг к другу, мы поняли, что наши нынешние пути ведут нас в противоположных направлениях. Мы оба так много рассказывали о нашем путешествии публично, поэтому, хотя мы предпочли бы сохранить этот аспект нашей личной жизни в тайне, мы хотели быть откровенными в нашей совместной правде. В нем нет ни гнева, ни враждебности, совсем наоборот. Мы приняли это решение вместе благодаря огромному уважению друг к другу и просим вас сделать то же самое, понимая, что мы не будем делиться какими-либо дополнительными деталями или комментировать это дальше», — говорится в заявлении пары.

Бракоразводный процесс еще не завершен. Однако актриса сериала «Теория большого взрыва» уже удалила все упоминания супруга со своей страницы в Instagram.

Ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix показала трейлер третьего сезона сериала «Сексуальное просвещение». Видео появилось на официальном канале сервиса в YouTube.

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кейли куоко голливуд теория большого взрыва
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