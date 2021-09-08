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Юрист Хомякова перечислила основания для уголовной ответственности из-за фото
Общество
Юрист Хомякова перечислила основания для уголовной ответственности из-за фото
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 8 сентября. Безобидное фото, выложенное в Сеть, может обернуться для автора уголовным сроком, рассказала директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.

По словам специалиста, к выбору публикаций стоит относится предельно внимательно. Например, тематическое фото, содержащее намеки или прямой призыв к терроризму, может стоить пользователю Сети пяти лет лишения свободы. Под уголовную статью попадают и фото, разглашающие гостайну, либо порочащие облик власти. Порнография с участием несовершеннолетних категорически запрещена.

«Нельзя публиковать изображения и видео порнографии, тем более с несовершеннолетними, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков», — рассказала Хомякова РИА Новости.

К административной или гражданской привлекут, если лицо, например, раскрыло служебную тайну или незаконно опубликовало чужое фото. Юрист уточняет, что публикация снимков с другими людьми разрешена, если человек позировал за деньги, либо фото сделано в общественном месте.

Фотографии помогают запечатлеть моменты, которые не хочется забывать, но принесут они пользу и в другом. Так, женщина, любившая фотографировать своего ребенка, заподозрила у него рак благодаря одному из снимков.

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фотографии уголовная ответственность публикации
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