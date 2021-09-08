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Глава Якутии Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года
Общество
Глава Якутии Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года
wikipedia.org  /  Степанов Слава / CC BY 4.0

Якутск, 8 сентября. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии столицы республики Саха города Якутска до 2032 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Николаева, Якутск должен преобразиться к своему 400-летию, которое отпразднуется в 2032 году. Среди приоритетных направлений выделены создание комфортной и устойчивой городской среды, улучшение качества инфраструктуры, безопасности системы общественного транспорта, а также разработка условий для роста благосостояния жителей Якутска.

В 2021 года на развития столицы региона было направлено 11 млрд 498 млн рублей, а также на реконструкцию улично-дорожной сети выделено 4 млрд 45 млн рублей. В пресс-службе регионального правительства сказали, что Якутск никогда не получал финансирования таких объемов.

Недавно стало известно, что волонтеры из разных городов России отправятся в Якутию, чтобы помочь животным, которые пострадали после лесных пожаров в республике.

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якутия развитие финансирование
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