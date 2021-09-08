СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Ногинске

Москва, 8 сентября. После взрыва газа в Ногинске возбуждено уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщили в Следственном комитете.

По данным МЧС, «хлопок газовоздушной смеси» произошел сегодня в 06:55 в многоквартирном жилом доме № 9а на улице 28-го Июня в городском округе Богородский, который входит в состав подмосковного Ногинска. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий и части внешней стены. По предварительным данным, пять квартир были повреждены.

После взрыва спасены три человека, в том числе два ребенка, сообщили в МЧС. К работам на месте происшествия дополнительно привлекли спасателей Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центроспаса и кинологов. Задействованы более 60 человек и 24 единиц спецтехники.