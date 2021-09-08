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Разрастание малины может сделать огород непригодным для выращивания культур
Общество
Разрастание малины может сделать огород непригодным для выращивания культур
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Из-за развитой корневой системы малина может быстро заполонить весь участок и сделать его непригодным для выращивания других культур. Избежать этого можно в несколько шагов.

Для начала следует правильно посадить малину. Нужно выбрать наиболее подходящий участок: незатенённый, с умеренно увлажнённой рыхлой почвой и как можно дальше от зданий, при этом защищенный от ветра, передает «Белновости».

Также необходимо обеспечить определённое расстояние между кустами. Оно должно составлять как минимум 0,6 метра. Как правило, этого хватает для того, что держать малину в узде. Если же перед дачником уже стоит проблема разрастания кустов, то в этом случае поможет лишь регулярная тщательная прополка.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который, по его мнению, является «царем здорового питания». Речь идет о брокколи.

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куст огород малина
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