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Герцоги Кембриджские готовы возглавить монархию
Общество
Герцоги Кембриджские готовы возглавить монархию
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 8 сентября. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон укрепляют свои позиции в королевской семье, чтобы стать монархами. Об этом заявил бывший личный секретарь пары Джейми Лоутер-Пинкертон.

Герцог Кембриджский занимает второе место в очереди на престол после своего отца принца Чарльза. Об этом пишет телеканал Fox News.

Бывший личный секретарь пары Джейми Лоутер-Пинкертон заявил, что королевская пара полностью поддерживает друг друга, несмотря на их разное происхождение. Это позволит им образовать прочный союз монархов.

«Они приносят в семью разные средства достижения цели. У него есть опыт и знания того, как все работает, и как это нужно развивать. Герцогиня привносит прагматичное понимание того, что значит быть из порядочной, приземленной семьей», — отметил Лоутер-Пинкертон.

Один из инсайдеров дворца сообщил изданию, что теперь, когда принц Гарри и Меган Маркл больше не являются старшими членами королевской семьи, герцогу и герцогине Кембриджским уделяется больше внимания. Они готовы взять инициативу в свои руки.

«Слава Богу, они есть друг у друга, и у них есть подготовка. У них прочная связь на протяжении последних десяти лет. Если бы вы прочесали все королевство, то, честно говоря, не смогли бы найти лучшей пары», — резюмировал источник.

Ранее стало известно, что герцогиня Кейт Миддлтон поссорилась с супругой принца Чарльза, Камиллой Паркер-Боулз, накануне собственной свадьбы. Поводом для конфликта послужила фамильная тиара Елизаветы II.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон королевская семья
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