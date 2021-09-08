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Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами дома в Ногинске

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:45
Общество
Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами дома в Ногинске
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Москва, 8 сентября. Спасатели продолжают проводить поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска.

Предполагается, что под завалами могут находиться еще двое человек, передает Федеральное агентство новостей. Пострадавших на данный момент насчитывается четверо, среди которых два ребенка 5 и 10 лет, и две женщины.

В спасательной операции участвуют более 120 человек и 30 единиц техники, в том числе 8 кинологических расчетов. Обследование здание осуществляется при помощи диагностического комплекса «Струна» МЧС России.

Взрыв прогремел ранним утром в доме по улице 28 июня. Взрывной волной повыбивало стекла, несколько этажей обрушились.

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взрыв газ ногинск
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