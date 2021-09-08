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Twitter начал тестирование функции незаметного удаления подписчиков
Общество
Twitter начал тестирование функции незаметного удаления подписчиков
pixabay.com/PD

Вашингтон, 8 сентября. Социальная сеть Twitter начала тестировать новую функцию — удаление подписчиков без каких-либо предупреждений.

Благодаря опции пользователи смогут незаметно исчезнуть из виду, если подвергаются преследованию, оскорблениям или каким-либо еще неприятных действиям со стороны других юзеров социальной сети. Если понадобится резко оборвать какой-либо неприятный контакт, то при помощи нововведения можно просто исчезнуть из их ленты без предупреждений и уведомлений.

Когда функция станет доступна широкой аудитории, она позволит значительно улучшить качество общения в соцсети в целом за счет того, что появится возможность избегать враждебных сообщений и навязчивых комментариев. Сначала соответствующая кнопка будет только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел новый налог, который позволит профинансировать здравоохранение после пандемии. Пользователи Twitter жестко раскритиковали такое нововведение.

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