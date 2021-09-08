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Экс-глава ДНР: никто всерьез не рассчитывал на Минские соглашения
Политика
Экс-глава ДНР: никто всерьез не рассчитывал на Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Никто изначально не рассчитывал на то, что Минские соглашения будут работать. Об этом заявил бывший глава правительства ДНР Александр Бородай.

Прошло семь лет с момента как в Минске был заключен договор, предусматривающий перемирие между Украиной и ЛДНР, а также дипломатическое разрешение конфликта в Донбассе. Политик в интервью для "Украина.ру" объяснил, почему соглашения не дали того результата, ради которого они были подписаны.

«У каждой из сторон были свои резоны тактического характера для того, чтобы заключить эти соглашения. Но никто не предусматривал, что то, что там написано на бумаге, будет реально работающим соглашением. Все понимали, что нет, это невозможно», — отметил Бородай.

Он добавил, что украинская сторона, пока она существует как организованная сила, никогда не пойдет на этот шаг. Особенно до тех пор, пока у нее есть хозяева за океаном. Прошло семь лет, и теперь этот факт стал очевиден для широких масс. Однако переговоры все равно будут продолжаться.

Ранее военный журналист Александр Жилин заявил, что Украина не сможет победить, если решит взять Донбасс военным методом.

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