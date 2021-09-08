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Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:38
Общество
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Владивосток, 8 сентября. Международный аэропорт Владивостока сможет пропускать иностранных граждан по единым электронным визам.

Информацию об том сообщили в пресс-службе аэропорта. Воздушную гавань включили в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. В список также вошли еще несколько аэровокзалов. Такое распоряжение правительства России подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин на прошлой неделе.

Недавно, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что жители страны получат доступ к своей медицинской карте в личном кабинете на портале «Госуслуги» в ближайшее время. Россияне смогут узнать информацию о назначениях врачей, рецептах, а также о результатах анализов и обследований. Сервис будет получать все данные от медицинских учреждений самостоятельно.

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