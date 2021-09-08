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Археолог-любитель нашел огромный клад золотых сокровищ в Дании

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:37
Общество
Археолог-любитель нашел огромный клад золотых сокровищ в Дании
pixabay.com

Копенгаген, 8 сентября. Начинающий датский охотник за сокровищами нашел на участке своего бывшего одноклассника один из самых больших кладов в истории Дании.

Находка была обнаружена в окрестностях города Еллинга, который расположен на полуострове Ютландия. На поиски клада у археолога-любителя потребовалось всего несколько часов. Датчанину удалось обнаружить 22 предмета из золота, общий вес которых составляет почти один килограмм.

Среди артефактов были большие медальоны с изображением скандинавского бога Одина и других магических символов. По данным археологов, возраст предметов составляет около 1500 тыс. лет. Золото отправится в Национальный музей Дании.

Недавно, шведский любитель ориентирования на местности обнаружил во время прогулки в лесу уникальный клад из бронзовых украшений. Найденные предметы были изготовлены в промежуток между 750 и 500 годами до нашей эры.

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