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ФАС организовывает проверки на российском рынке стройматериалов
Общество
ФАС организовывает проверки на российском рынке стройматериалов
pixabay.com  /  Paul Brennan

, 8 сентября. Федеральная антимонопольная служба предупреждает о грядущих инспекциях на рынках стройматериалов из-за роста цен.

ФАС отмечает, что к проведению дополнительных проверок ведомство подключило все территориальные органы. Они будут проходить на рынках древесных, лакокрасочных и нерудных материалов, металлоконструкции, кирпича, цемента, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, битума, материалов для кровли и первичных полимеров. Список для проверки был расширен ведомством из-за большого числа заявлений об удорожании продукции.

Росстат ранее сообщал о продолжающемся росте цен на строительные материалы. По итогам июля эксперты зафиксировали существенное удорожание металлургической продукции, которая используется в строительстве. Цены на некоторые категории выросли на 15-20%. Минеральная неметаллическая продукция возросла на 2,7%.

ФАС подчеркивает, что по результатам мониторинга на внутрироссийском рынке есть условия для снижения цен. Сохранение высокой стоимости продукции ведет к дестабилизации смежных рынков и потребительского сектора, уточняет ведомство.

Ранее УФАС Рязани возбудило дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за цен на овощи. Компании подозреваются в установлении в регионе монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь.

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