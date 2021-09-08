Камчатским пожарным выдали новейшие автоцистерны

Петропавловск-Камчатский, 8 сентября. Сотрудники пожарной части №8 КГКУ «ЦОД» на Камчатке получили ключи от новейших автоцистерн, одна из которых оборудована автолестницей.

Автоцистерна АЦ 3,0-40 может перевозить 3 тысячи литров воды, 180 литров пенообразователя и шесть человек. Производительность пожарного насоса составляет 40 литров в секунду. Об этом сообщают «Аргументы и Факты — Камчатка».

Пожарная автоцистерна с автолестницей может доставить до шести человек к месту пожара, а также аварийно-спасательных работ на высоте до 17 метров. С ее помощью также можно производить эвакуацию людей и перемещение грузов при разборе завалов. Вершина лестницы способна выдержать до 160 килограммов рабочей нагрузки.

Ранее была создана новая авиакомпания для туристических перевозок на Камчатке. Авиакомпания создана в этом месяце. С прицелом на туристические перевозки уже приобретен легкомоторный девятикресельный самолет