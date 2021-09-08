Сбежавших из детского дома подростков ищут на Сахалине

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Двоих подростков, которые самостоятельно покинули детский дом пару дней назад ищут на Сахалине, передает пресс-центр регионального Следственного управления СК.

Правоохранители проводят проверку по этому факту. Подростки самовольно ушли из ГКУ «Троицкий детский дом». Соответствующая информация приводится в сообщении. Возраст воспитанников детского дома составляет 15 лет.

По информации Следственного комитета подростки покинули детский дом вечером 4 сентября и все еще не вернулись в учреждение. Сейчас данных о местонахождении воспитанников нет. Следователи призывают всех, кто имеет сведения о подростках, связаться с правоохранителями.

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