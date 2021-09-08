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Козловский и Start заключили контракт о создании сериалов для сервиса
Общество
Козловский и Start заключили контракт о создании сериалов для сервиса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 сентября. Студия Даниила Козловского DK Entertainment заключила сделку с видеосервисом Start о создании сериалов.

Партнерство сторон предполагает, что премьера фентезийного триллера «Карамора» состоится на просторах видеосервиса. Эта картина рассказывает альтернативную историю начала XX века. Благодаря сделке у Start будет возможность первым выбирать проекты, которые сделает студия, для показа, передают «Ведомости».

Соглашение заключено до 2023 года. На видеосервисе ранее выходили фильмы «Текст», «Завод» и сериалы «Медиатор», «Бывшие», а также другие проекты. Козловский зачастую занимает кресло режиссера в собственных картинах. Даниил также сам снял и сыграл роль в сериале «Карамора».

Стриминговый сервис Netflix ранее заказал второй сериал российского производства. В ленте сыграет роль актер Александр Петров. Режиссером проекта будет Эдуард Оганесян.

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сериал козловский START
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