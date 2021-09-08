Американский регулятор назвал нежелательные для посещения страны

Вашингтон, 8 сентября. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил перечень стран с самым высоким уровнем опасности распространения коронавируса.

Четвертый уровень опасности был присвоен Шри-Ланке, Брунею, Ямайке. Американский регулятор призвал жителей США не посещать эти страны. Об этом говорится на сайте Центра по контролю заболеваемости.

«Избегайте поездок на Шри-Ланку. Если вам необходимо прибыть на Шри-Ланку, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой», — сказано в рекомендациях.

Также в списке стран с самым высоким уровнем распространения вируса оказались Турция, Великобритания, Франция, Эстония и Грузия. По версии регулятора, Россия имеет третий уровень опасности, которые не рекомендует поездки без существенной необходимости.

Ранее вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19. Вьетнамца признали виновным в «передаче опасных инфекционных заболеваний».