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Президент Мексики Обрадор сообщил о гибели 17 пациентов в затопленной больнице
Происшествия
Президент Мексики Обрадор сообщил о гибели 17 пациентов в затопленной больнице
wikipedia.org  /  Agencia de Noticias ANDES / CC BY-SA 2.0

Мехико, 8 сентября. В затопленной больнице в мексиканском штате Идальго погибли не менее 17 человек, сообщил во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Трагедия произошла из-за выхода из берегов протекающей в центральной части страны реки Тула, сообщил в Twitter глава государства. Президент Мексики подчеркнул, что «глубоко опечален» в связи с гибелью 17 пациентов больницы.

Лопес Обрадор отметил, что много осадков выпало во всей долине Мехико, и дождь будет продолжаться. Мексиканский лидер призвал жителей потенциально уязвимых для наводнений районов как можно скорее отправиться в убежища.

В городе Тула в штате Идальго в зоне подтопления оказались около двух тысяч домов. Губернатор Омара Файяд заявил, что к ликвидации последствий стихийного бедствия привлечено свыше тысячи бойцов Нацгвардии. Власти Мехико направили на помощь соседнему штату более 20 спасателей, 150 сотрудников полиции, четыре вертолета, несколько надувных лодок и порядка 20 грузовиков.

В начале сентября в штате Сонора на севере Мексики автобус на большой скорости въехал в грузовик. В результате ДТП погибли минимум 16 человек, сообщили в местной прокуратуре.

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погибшие мексика наводнение
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