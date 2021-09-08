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Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали 40 человек
Происшествия
Жертвами пожара в индонезийской тюрьме стали 40 человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Джакарта, 8 сентября. Пожар в индонезийской тюрьме в городе Тангеранг провинции Бантен унес жизни по меньшей мере 40 человек. Также есть пострадавшие, они были госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант. Пожар в месте заключение случился в ночное время. В данный момент огонь потушен, всех людей эвакуировали из здания тюрьмы. Причины возгорания выясняются. Число пострадавших пока не уточняется.

Недавно, пожар произошел в колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает свой срок актер Михаил Ефремов. В здании произошло возгорание и небольшое задымление. Сотрудники тюрьмы справились с огнем своими силами. Происшествие случилось 3 сентября. Заключенные и работники учреждения эвакуированы не были, спасательные службы также не вызывались.

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