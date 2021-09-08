Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 10:45
10:43
Общество
Цифровая платформа для взаимодействия грузоотправителей и перевозчиков появится в России
10:43
Экономика
Дефицит газа в хранилищах может изменить позицию ЕС по «Северному потоку — 2»
10:42
Экономика
ФГБУ «Агроэкспорт» ожидает успеха России на мировом рынке шоколада
10:42
Происшествия
Появились кадры с места взрыва в екатеринбургской многоэтажке
10:41
Происшествия
Под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться три человека
10:40
Экономика
Кабмин предоставит Росприроднадзору 1,46 млрд рублей
10:39
Армия
«Талибан» опроверг сведения о передаче афганской базы Баграм Китаю
10:36
Политика
Соратник Навального Волков создал в США клон ФБК для получения «донатов»
10:36
Общество
Избыток сахара и алкоголь разрушают иммунную систему организма
10:35
Политика
Посольство Украины возмутило изображение страны в составе России в итальянском учебнике
Все новости

Повышение солености Азовского моря угрожает водоснабжению Ростовской области
Общество
Повышение солености Азовского моря угрожает водоснабжению Ростовской области
Википедия  /  High Contrast

Ростов-на-Дону, 8 августа. Негативное влияние на водоснабжение Ростовской области оказывает повышение уровня солености Азовского моря, об этом в ходе совещания по оздоровлению водного бассейна донского края, сообщил заместитель председателя ЮНЦ РАН Валерий Стахеев.

Эксперт отмечает, что соленость Азовского моря сегодня достигла максимальных значений за весь период наблюдений, что влечет за собой негативные изменения в экосистеме региона. 

По словам ученого, в настоящий момент наблюдается проникновение морских соленых вод в устье Дона. Глубина проникновения соленой воды доходит до 30 км, если учесть постоянные ветровые нагоны, то соленые воды могут достигнуть водозаборников и попасть в населенные пункты.

На совещании затронули и тему Цимлянского водохранилища, где вода повысила свою соленость в три раза в соотношении с Волгой, хотя ранее эти показатели были на одном уровне. 

По итогу заседания ученые предложили вспомнить советские проекты и сформировать некий запас благодаря межбассейновой переброске из Волги в Дон. 

Ранее ФАН сообщал, что вылов шемаи на Дону разрешат не ранее 2023 года. В настоящее время областное Минприроды изучает данные по искусственному воспроизведению осетровых пород, а также рассматривает возможность исключению шемаи из региональной Красной книги, с последующим разрешением вылова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Повышение солености Азовского моря угрожает водоснабжению Ростовской области
азовское море ростов на дону пресная вода соленость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru