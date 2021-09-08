Повышение солености Азовского моря угрожает водоснабжению Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 августа. Негативное влияние на водоснабжение Ростовской области оказывает повышение уровня солености Азовского моря, об этом в ходе совещания по оздоровлению водного бассейна донского края, сообщил заместитель председателя ЮНЦ РАН Валерий Стахеев.

Эксперт отмечает, что соленость Азовского моря сегодня достигла максимальных значений за весь период наблюдений, что влечет за собой негативные изменения в экосистеме региона.

По словам ученого, в настоящий момент наблюдается проникновение морских соленых вод в устье Дона. Глубина проникновения соленой воды доходит до 30 км, если учесть постоянные ветровые нагоны, то соленые воды могут достигнуть водозаборников и попасть в населенные пункты.

На совещании затронули и тему Цимлянского водохранилища, где вода повысила свою соленость в три раза в соотношении с Волгой, хотя ранее эти показатели были на одном уровне.

По итогу заседания ученые предложили вспомнить советские проекты и сформировать некий запас благодаря межбассейновой переброске из Волги в Дон.

Ранее ФАН сообщал, что вылов шемаи на Дону разрешат не ранее 2023 года. В настоящее время областное Минприроды изучает данные по искусственному воспроизведению осетровых пород, а также рассматривает возможность исключению шемаи из региональной Красной книги, с последующим разрешением вылова.