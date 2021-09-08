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Дюков: футболисты сборной России получат премиальные лишь при выходе на ЧМ
Спорт
Дюков: футболисты сборной России получат премиальные лишь при выходе на ЧМ
wikipedia.org  /  Gazprom Neft, CC BY-SA 3.0

Москва, 8 сентября. Футболисты национальной команды России получат премиальные лишь, выйдут в финальную часть чемпионата мира 2022 года, сообщил президент РФС Александ Дюков.

Россия во вторник в Москве на стадионе «Открытие Арена» одержала победу над сборной Мальты со счетом 2:0. Российские футболисты с 13 очками в активе занимают вторую строчку группы H. На первом месте находятся хорваты, которые определили Россию по дополнительным показателям.

По словам Дюкова, у национальной команды есть премиальные выплаты, если выйдут из группы на чемпионат мира в Катаре. Президент РФС также выразил уверенность, что сборной России удастся получить путевку на мундиаль. Он также сообщил, что у сборной нет премиальных за конкретную игру.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал игру России против Мальты. По его словам, главный тренер сборной Валерий Карпин назвал матч слишком нервным. Парламентарий не оставил без внимания это заявление.

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футбол мальта дюков сборная россии
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