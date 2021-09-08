Безработные россияне продолжат получать пособие в период переобучения

Москва, 8 сентября. Граждане России, которые были признаны безработными, смогут получать пособие даже в период переобучения или переквалификации.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Россияне, которые проходят профессиональное обучение или получение дополнительного образование в рамках соглашения о сотрудничестве, смогут и дальше получать материальные выплаты по безработице.

Ранее такие меры не были предусмотрены на период переобучения. Также сократился срок рассмотрения заявки гражданина на переподготовку или отказ в этом. Теперь службы занятости будут рассматривать заявление в течение семи дней.

Недавно стало известно, что количество зарегистрированных безработных в России сократилось до 1 млн человек в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В прошлом году показатели были выше на 0,1-0,2%.