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Безработные россияне продолжат получать пособие в период переобучения

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:15
Общество
Безработные россияне продолжат получать пособие в период переобучения
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. Граждане России, которые были признаны безработными, смогут получать пособие даже в период переобучения или переквалификации.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Россияне, которые проходят профессиональное обучение или получение дополнительного образование в рамках соглашения о сотрудничестве, смогут и дальше получать материальные выплаты по безработице.

Ранее такие меры не были предусмотрены на период переобучения. Также сократился срок рассмотрения заявки гражданина на переподготовку или отказ в этом. Теперь службы занятости будут рассматривать заявление в течение семи дней.

Недавно стало известно, что количество зарегистрированных безработных в России сократилось до 1 млн человек в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В прошлом году показатели были выше на 0,1-0,2%.

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