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Экс-глава ДНР предположил действия России в случае атаки Украины на Донбасс

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 08:14
Политика
Экс-глава ДНР предположил действия России в случае атаки Украины на Донбасс
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 сентября. При военном наступлении Вооруженных сил Украины ЛДНР будет защищаться и по возможности возвращать себе территории, оккупированные Киевом. Россия при этом не останется в стороне.

Бывший глава правительства ДНР Александр Бородай в интервью «Украина.ру» спрогнозировал реакцию России на возобновление военного конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что не является чиновником и представителем властей РФ, а потому не может озвучивать официальную позицию. Однако у него есть личное мнение относительно того, как Москва будет действовать в возможной ситуации.

«Предположения мои состоят в том, что Россия в стороне не останется. На Донбассе живут, помимо прочего, российские граждане в количестве нескольких сотен тысяч человек, ближе уже к миллиону, я бы сказал. В любом случае российские или нероссийские граждане, на Донбассе живут русские люди. Какими бы они не были русскими: великороссами или малороссами, не суть важно. Или вообще принадлежали бы к другим этносам. Они могут быть греками, евреями, кем угодно. Но это в целом русские люди, которые хотят жить в России, и Россия не может остаться как государство безучастна к их трагической судьбе», — отметил Бородай.

Он предполагает, что РФ, как государство, не сможет не вмешаться. Она окажет помощь республикам Донбасса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о последних новостях Новороссии: генерал ВСУ приказал следить за патрулями ОБСЕ, СБУ выявила схрон военных.

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