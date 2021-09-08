Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 09:15
09:15
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
09:14
Происшествия
В подмосковном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске
09:13
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
09:11
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
09:09
Спорт
Капитан сборной России Смолов назван лучшим игроком встречи с Мальтой
09:00
Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто
08:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
08:58
Политика
Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева
08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
Все новости

Ученые ГО ЧС предупреждают о пожароопасной обстановке в шести федеральных округах
Общество
Ученые ГО ЧС предупреждают о пожароопасной обстановке в шести федеральных округах
Global Look Press  /  Gaston Brito / dpa

Москва, 8 сентября. Крупные пожары могут вспыхнуть в шести федеральных округах России, заявили ученые ВНИИ ГОЧС.

Специалисты предупредили, что в Центральном, Южном, Уральском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральным округах будут превышены средние показатели природных пожаров. Ученые сделали прогноз на основе предполагаемой температуры, осадков, гидрометеорологической обстановки и горимости.

Пожары в ДФО прогнозируются в Хабаровском крае, на юге Сахалина и Камчатке, а также на северо-западе Приморья. В центральной части страны огонь может охватить территории Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областей.

Согласно оценке экспертов, в ЮФО масштабные пожары грозят северным районам Ростовской и Волгоградской областей, а также всему полуострову Крым. В ПФО возгорания возможны в Башкирии, Саратовской и Оренбургских областях.

На Урале возможны пожары на территории южных частей Курганской и Челябинской областей. Пожары прогнозируются в западных районах Иркутской области и на юго-востоке Красноярского края.

Администрации этих районов рекомендуется принять меры в целях профилактики и минимизации последствий. Об этом сообщается в докладе на сайте НИИ.

За все лето в Якутии лесные пожары уничтожили около 8 млн га территории. Ранее сообщалось, что группы российских волонтеров отправятся в Якутию на помощь диким животным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые ГО ЧС предупреждают о пожароопасной обстановке в шести федеральных округах
ученые мчс лесные пожары
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru