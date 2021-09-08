Ученые ГО ЧС предупреждают о пожароопасной обстановке в шести федеральных округах

Москва, 8 сентября. Крупные пожары могут вспыхнуть в шести федеральных округах России, заявили ученые ВНИИ ГОЧС.

Специалисты предупредили, что в Центральном, Южном, Уральском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральным округах будут превышены средние показатели природных пожаров. Ученые сделали прогноз на основе предполагаемой температуры, осадков, гидрометеорологической обстановки и горимости.

Пожары в ДФО прогнозируются в Хабаровском крае, на юге Сахалина и Камчатке, а также на северо-западе Приморья. В центральной части страны огонь может охватить территории Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областей.

Согласно оценке экспертов, в ЮФО масштабные пожары грозят северным районам Ростовской и Волгоградской областей, а также всему полуострову Крым. В ПФО возгорания возможны в Башкирии, Саратовской и Оренбургских областях.

На Урале возможны пожары на территории южных частей Курганской и Челябинской областей. Пожары прогнозируются в западных районах Иркутской области и на юго-востоке Красноярского края.

Администрации этих районов рекомендуется принять меры в целях профилактики и минимизации последствий. Об этом сообщается в докладе на сайте НИИ.

За все лето в Якутии лесные пожары уничтожили около 8 млн га территории. Ранее сообщалось, что группы российских волонтеров отправятся в Якутию на помощь диким животным.