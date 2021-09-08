Новый сверхточный прицел для беспилотников испытали в России

Москва, 8 сентября. Российские ударные беспилотники в ходе испытаний подтвердили способность сверхточно поражать наземные мишени с помощью нового прицела.

Информацию об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью РИА Новости. Беспилотники «Орион» прошли испытание, которое предполагало поражение наземных мишеней с помощью 100-килограммовой неуправляемой бомбой. Целью была мишень типа «танк». Сброс боеприпаса производился с высоты в четыре километра.

Прицельно-навигационный комплекс, который был создан специально для беспилотных летательных аппаратов «Орин», позволяет сверхточно поражать цели с высоты не более десяти метров, объяснил источник в ОПК.

Недавно, Россия представила новый подводный беспилотник на форуме «Армия-2021». С помощью дрона будет возможно исследовать морское дно, а также атаковать вражеские подводные лодки.