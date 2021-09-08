Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 09:15
09:14
Происшествия
В подмосковном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске
09:13
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
09:11
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:11
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омск
09:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
09:09
Спорт
Капитан сборной России Смолов назван лучшим игроком встречи с Мальтой
09:00
Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто
08:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
08:58
Политика
Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева
08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
Все новости

Воробьев поручил вице-губернатору Подмосковья выехать к месту взрыва в Ногинске
Общество
Воробьев поручил вице-губернатору Подмосковья выехать к месту взрыва в Ногинске
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Москва, 8 сентября. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин выехали на место взрыва в Ногинске.

Такое поручение сделал губернатор региона Андрей Воробьев. Главе округа также поручено позаботиться о жителях дома, оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа и обеспечить людей всем необходимым.

В среду утром произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате инцидента обрушилось несколько квартир на первых этажах здания. Информация о пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Воробьев поручил вице-губернатору Подмосковья выехать к месту взрыва в Ногинске
взрыв газ воробьев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru