Воробьев поручил вице-губернатору Подмосковья выехать к месту взрыва в Ногинске

Москва, 8 сентября. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин выехали на место взрыва в Ногинске.

Такое поручение сделал губернатор региона Андрей Воробьев. Главе округа также поручено позаботиться о жителях дома, оказать необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа и обеспечить людей всем необходимым.

В среду утром произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Ногинске на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате инцидента обрушилось несколько квартир на первых этажах здания. Информация о пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы.