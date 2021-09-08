ФАН публикует видео с места взрыва в подмосковном Ногинске

Москва, 8 сентября. Федеральное агентство новостей публикует видео с места взрыва, который произошел в жилом доме на улице 28 июня городского округа Богородский в подмосковном городе Ногинск.

Инцидент привел к обрушению нескольких этажей здания. Из-за взрывной волны были выбиты окна. Пока информации о пострадавших не поступало, сообщает источник в экстренных службах. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, под завалами могут оставаться люди.

В МЧС России сообщили, что после взрыва спасены три человека, в том числе двое детей. На место выехали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и глава подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.