Двое детей спасены после взрыва газа в Ногинске

Москва, 8 сентября. Три человека, в числе которых двое детей, спасены после взрыва бытового газа в квартире подмосковного Ногинска.

Соответствующей информацией поделились в МЧС России. Взрыв газа случился в жилом доме Ногинска рано утром 8 сентября. Здание находится на улице 28 июня городского округа Богородский.

В результате происшествия произошло обрушение нескольких этажей дома. Информацией об этом поделился источник в экстренных службах. При этом во время взрыва также были выбиты окна. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Обрушение случилось с первого этажа по четвертый. Минимум шесть квартир пострадали от взрывной волны.