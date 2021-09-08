Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в Ногинске

Москва, 8 сентября. Ногинская городская прокуратура начала проверку по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске.

По результатам проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, передает Федеральное агентство новостей.

Ранним утром в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась часть здания с первого этажа по четвертый. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после взрыва газа в подмосковном Ногинске, сообщили в МЧС РФ.