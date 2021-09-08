Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 09:14
09:14
Происшествия
Силовики задержали членов террористической ячейки в Омске
09:14
Происшествия
В подмосковном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ногинске
09:13
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
09:11
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов Мосбиржи
09:11
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 сентября, праздники, факты, люди
09:09
Спорт
Капитан сборной России Смолов назван лучшим игроком встречи с Мальтой
09:00
Специалист «Банкавто» Власов предупредил россиян о дальнейшем росте цен на авто
08:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп изобразил Джека Воробья на встрече с юным фанатом
08:58
Политика
Крымский депутат Фикс призвал ООН обратить внимание диверсию Киева
08:58
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отпраздновала день рождения с Анджелиной Джоли
Все новости

Экс-посол США в России Макфол пофантазировал об уничтожении НАТО Москвой
Политика
Экс-посол США в России Макфол пофантазировал об уничтожении НАТО Москвой
pixabay.com

Вашингтон, 8 сентября. Бывший американский посол в России Майкл Макфол о двух опасных событиях в Европе.

Потенциально опасными точками могут стать Черногория и Европа. Макфол утверждает, что уничтожения НАТО якобы хочет российский лидер Владимир Путин. По словам бывшего дипломата, Путин считает, что Альянс не соответствует интересам Москвы. Об этом он заявил в ходе круглого стола.

«Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС», — заявил Макфол.

Он также добавил, что Москва якобы поддерживает политические движения внутри государств, чтобы развалить НАТО, а не конфликты между членами Альянса. Бывший посол США в России отметил, что якобы России это удается.

Макфол выразил обеспокоенность Балканами, так как считает, что это слабое место НАТО. Худшим сценарием он посчитал драку на российско-эстонской границе или «захват Черногории Россией».

Ранее Майкл Макфол принес публичные извинения за хвастливое высказывание, в котором он пренебрежительно отозвался в российской визе. В личной переписке с одним из пользователей соцсетей Макфол в ответ на вопрос о том, насколько ему комфортно жить без российской визы, выступил с хвастливыми заявлениями.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-посол США в России Макфол пофантазировал об уничтожении НАТО Москвой
путин нато макфол
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru