Вашингтон, 8 сентября. Бывший американский посол в России Майкл Макфол о двух опасных событиях в Европе.

Потенциально опасными точками могут стать Черногория и Европа. Макфол утверждает, что уничтожения НАТО якобы хочет российский лидер Владимир Путин. По словам бывшего дипломата, Путин считает, что Альянс не соответствует интересам Москвы. Об этом он заявил в ходе круглого стола.

«Он бы предпочел развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО. И в значительной степени он так же относится к ЕС», — заявил Макфол.

Он также добавил, что Москва якобы поддерживает политические движения внутри государств, чтобы развалить НАТО, а не конфликты между членами Альянса. Бывший посол США в России отметил, что якобы России это удается.

Макфол выразил обеспокоенность Балканами, так как считает, что это слабое место НАТО. Худшим сценарием он посчитал драку на российско-эстонской границе или «захват Черногории Россией».

Ранее Майкл Макфол принес публичные извинения за хвастливое высказывание, в котором он пренебрежительно отозвался в российской визе. В личной переписке с одним из пользователей соцсетей Макфол в ответ на вопрос о том, насколько ему комфортно жить без российской визы, выступил с хвастливыми заявлениями.