Тушу гигантского горбатого кита выбросило на берег острова Беринга

Петропавловск-Камчатский, 8 сентября. Тушу 13-метрового горбатого кита обнаружили сотрудники Командорского заповедника во время патрулирования территории. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.

Специалисты научного отдела заповедника прибыли на берег острова Беринга для проведения морфометрии и взятия образцов ткани для дальнейшего исследования. Такое явление на Командорских островах не редкость. Мертвых огромных животных часто волнами выносит на берег. Основной причиной смерти китов является возраст.

Недавно у берегов полуострова Кейп-Код, недалеко от Бостона, штат Массачусетс в больницу попал 57-летний драйвер, который ловил в океане лобстеров. По рассказам мужчины, его целиком проглотил горбатый кит, а через несколько секунд выплюнул обратно. Однако специалисты усомнились в рассказе американца. По их словам у горбатых китов слишком узкое горло, чтобы проглотить человека.