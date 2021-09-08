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Под завалами взорвавшегося дома в Ногинске могут быть люди

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 09:07
Общество
Под завалами взорвавшегося дома в Ногинске могут быть люди
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 8 сентября. Под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске, где прогремел взрыв газа, могут находиться люди.

Об этом сообщает источник по данным ТАСС. Известно, что взрыв обрушил часть здания с первого по четвертый этаж и повредил минимум шесть квартир.

Событие произошло ранним утром в жилом доме на улице 28 июня в городе Ногинске Московской области. Спасателям уже удалось спасти троих пострадавших, двое из них — дети. На место уже выехал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Городская прокуратура начала проверку по факту хлопка газа, жителям распорядились оказать помощь и обеспечить всем необходимым.

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взрыв газ здание
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