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«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков раскритиковал современных актеров

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 07:40
Шоу-бизнес
«Снять штаны и ругаться матом»: Михалков раскритиковал современных актеров
wikipedia.org  /  Petr Novák/CC BY-SA 3.0

Москва, 8 сентября. Режиссер Никита Михалков сомневается, что преодоление внутренних барьеров, которого пытается достичь молодое поколение актеров, является признаком профессионализма.

Преодолеть барьер несложно, вся проблема в том, что актер может предложить зрителю после этого. Свобода не может заменить собой мастерство, подчеркнул режиссер в беседе с «Известиями».

«Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы», — пояснил Михалков.

Главная свобода заключается в безусловном и независимом обладании профессией, когда ты «вооружен технически, как ремесленник», заявил собеседник издания. Проблема в том, что современные актеры научились делать «как», но плохо понимают «что», а в этом и состоит талант, поскольку можно и зайца научить играть на барабанах, если объяснить ему «как». Но едва ли он поймет, «что» именно он делает, заключил режиссер.

Также народный артист РСФСР Никита Михалков поделился эмоциями по поводу смерти легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. По его словам, этот человек обладал невероятным обаянием.

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актер свобода профессия
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