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Microsoft сообщила об уязвимости в Office из-за движка MSHTML
Технологии
Microsoft сообщила об уязвимости в Office из-за движка MSHTML
pixabay.com

Вашингтон, 8 сентября. Компания Microsoft сообщила о кибератаках с использованием файлов Microsoft Office, действующих через уязвимость в движке отображения веб-контента MSHTML.

В центре по ответу на угрозы безопасности Microsoft (MSRC) уточнили, что уязвимость затрагивает Windows и позволяет запускать программный код удаленно через MSHTML, который изначально был разработан для браузера Internet Explorer. Компания имеет информацию о целенаправленных атаках с помощью документов Microsoft Office, говорится на сайте MSRC.

В компании уточнили, что от использования уязвимости частично защищает Office, который открывает полученные из интернета документы в защищенном режиме. Выявлять зараженные файлы также могут собственные антивирусы Microsoft.

Ранее разработчики Microsoft научили встроенный антивирус Windows блокировать потенциально нежелательные программы самостоятельно. Речь идет о торрентах, майнерах и рекламном ПО.

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