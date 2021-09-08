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Средний чек покупки долларов и евро в августе сократился в России на 14%
Экономика
Средний чек покупки долларов и евро в августе сократился в России на 14%
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 8 сентября. Средний чек покупки долларов и евро в российских валютообменниках снизилась в августе на 14% по сравнению с этим же месяцем прошлого года, выяснили в банке «Русский стандарт».

Средняя сумма покупки долларов и евро в августе составила 61 618 рублей, что на 14% меньше, чем годом ранее. При этом общее количество операций с иностранной валютой относительно августа прошлого года выросло на 43%. В общем количестве валютообменных операций 57% составила продажа, 43% — покупка, сообщает со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» ТАСС.

По данным агентства, россияне стали чаще покупать и реже продавать доллары. Средний чек на обменные операции с американской валютой составил в августе 804 доллара, с европейской — 767 евро.

Ранее аналитики сообщили, что слабеющий на мировом рынке доллар оказывает поддержку российской валюте. Отечественная валюта смогла укрепиться, вплотную подойдя к отметке 72,5 рубля за доллар.

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доллар евро валюта
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