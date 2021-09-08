Отец Бритни Спирс попросил суд пересмотреть необходимость опекунства над ней

Лос-Анджелес, 8 сентября. Отец американской певицы Бритни Спирс подал ходатайство об освобождении дочери от 13-летней опеки.

Опека отца Бритни, которая велась над певицей на протяжении 13 лет, лишала ее контроля над финансами. В заявлении Джеймс Спирс указал, что жизненные обстоятельства певицы настолько изменились, что ей может не требоваться опека, передает NBC.

В связи с этим Джеймс попросил суд пересмотреть вопрос опекунства над его 39-летней дочерью. Бритни Спирс пытается выйти из-под опеки, которую над ней установили в 2008 году. Опека предполагает контроль за многими аспектами ее жизни, в числе которых управление бюджетом знаменитости.

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс вымогает 2 млн долларов за отказ от опекунства над дочерью. Родитель звезды давно готов отказаться от опекунства, но хочет за это крупную сумму, пишет TMZ.