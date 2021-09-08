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Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 8 сентября. Взрыв газа случился в жилом доме в городе Ногинске Московской области. Инцидент произошел на улице 28 июня городского округа Богородский.

В результате происшествия обрушились несколько этажей здания. Информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщил источник в экстренных службах. Взрывной волной в доме были также выбиты окна. В данный момент на месте разотают спасатели, под завалами могут находится люди.

Недавно, в результате взрыва самогонного аппарата 40-летняя жительница столицы Забайкальского края и ее двухлетняя дочь получили травмы. Информацию об этом сообщил мэр Читы Александр Сапожников. Состояние женщины оценивается как тяжелое. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Взрывная волна обрушила сразу две межквартирные стены.

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