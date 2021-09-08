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Суд назначил иркутскому чиновнику семь лет условного срока за взятку
Общество
Суд назначил иркутскому чиновнику семь лет условного срока за взятку
pixabay.com  /  Arek Socha

Иркутск, 8 сентября. Кировский районный суд Иркутска за взяточничество приговорил к семи годам условного лишения свободы экс-начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда города.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что суд с учетом мнения гособвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Ему также назначен штраф в размере, превышающем сумму взятки в 20 раз — 4 миллиона рублей. Также подсудимый лишен права работать в административных органах на пять лет.

Экс-чиновник потребовал у главы компании «Восход» взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в выигрыше контракта на проведение капитального ремонта водопроводных сетей в поселке Ермаковка. Денежные средства были переданы.

Мужчину задержали в июне 2020 года, отмечает региональный главк СКР. До этого он попытался скрыться. Приговор ранее был вынесен гендиректору «Восхода», который передал взятку.

Как стало известно ранее, арестованного за взятку главу антикоррупционного подразделения ФТС оставили в СИЗО. По версии следствия, он регулярно получал денежные средства за помощь с таможенным оформлением.

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