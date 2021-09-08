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Госдеп США обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
Политика
Госдеп США обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 8 сентября. США обеспокоены отсутствием женщин в афганском правительстве, которое накануне представил «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в госдепартаменте.

Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность в связи с биографиями и политической принадлежностью некоторых присутствующих в правительстве Афганистана лиц. Представитель Госдепартамента США отметил, что афганский кабмин полностью состоит из талибов и их союзников.

«Мы давали ясно понять, что, по нашему мнению, афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — подчеркнули в Госдепе США.

В ведомстве напомнили, что Соединенные Штаты будут судить о «Талибане» по предпринимаемым движением действиям. США рассчитывают, что талибы выполнят обещание и не станут препятствовать выезду из страны иностранцев и имеющих зарубежные проездные документы местных жителей.

Ранее лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата. В то же время он подчеркнул, что официальный Кабул обязуется соблюдать международные соглашения, если они не противоречат нормам ислама и национальным ценностям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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