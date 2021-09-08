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Число заражений коронавирусом в США за 2020 год было занижено в пять раз
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Число заражений коронавирусом в США за 2020 год было занижено в пять раз
Общество
Число заражений коронавирусом в США за 2020 год было занижено в пять раз
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 сентября. Коронавирусом нового типа в прошлом году заразилось примерно в пять раз более жителей США, чем считалось ранее.

В конце 2020 года сообщалось, что в США было выявлено более 20 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра была отрезвляющей, но вероятно, заниженной.

Многие заболевания не фиксировались из-за ограничения возможности делать тесты, а также по причине протекания болезни бессимптомно или в легкой форме. Об этом рассказал глава Национальных институтов здравоохранения США, входящего в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Фрэнсис Коллинз в личном блоге на сайте учреждения.

По словам Коллинз, исследование в научном журнале Nature показало, что реальное число заражений к концу 2020 года превысило 100 млн, что составляет немногим менее трети населения США. Он отметил, что новые сведения показывают скорость распространения инфекции. Глава Национальных институтов здравоохранения США указал, что исследование подчеркивает важность применения вакцины.

Власти США намерены радикальными методами бороться с людьми, выступающими против вакцинации от коронавирусной инфекции. Правящая партия предложила обязать сотовых операторов помечать как ложную или даже вредоносную информацию о вакцинации, если она передается посредством СМС и мессенджеров. Об этом сообщает газета «Взгляд».

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