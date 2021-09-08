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Экс-глава ДНР оценил вероятность войны в Донбассе
Политика
Экс-глава ДНР оценил вероятность войны в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 сентября. Вооруженный конфликт на востоке Украины может возобновиться уже этой осенью. Об этом заявил бывший глава правительства ДНР Александр Бородай.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, проблема заключается не в том, что кто-то мог дать президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию, позволяющую не выполнять Минские соглашения. Он является лишь рабом, который может только выполнять поручения.

«Слуге не дают разрешений, ему дают приказы. Если у Зеленского есть приказ наступать, то он будет выступать. Понятно, что Зеленскому или американцам абсолютно до фонаря все остальные соглашения: минские, нормандские или какие-либо еще. Наши западные партнеры склонны те соглашения (это у них историческая склонность), которые им кажутся невыгодными, легко и непринужденно пересматривать», — отметил экс-глава ДНР.

Он добавил, что если «Минск-2» не будет выгодным для Запада, то эти договоренности перестанут соблюдаться. При этом ситуация для Зеленского остается критической. Ему больше не верят, а потому он только говорит, периодически изменяя свою риторику.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис подвел итоги американского вояжа Зеленского.

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