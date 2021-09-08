Intercept: США могли финансировать исследования коронавируса в Китае

Вашингтон, 8 сентября. Вашингтон выделил более 3 млн долларов на исследование рисков зарождения коронавируса среди летучих мышей в Китае.

Изданию Intercept попали 900 страниц материалов на тему того, как США финансировали вирусологические исследования в Китае. Также материалы включают информацию о гранте, который выделялся по линии Национальных институтов здоровья в 2014-2019 годах.

«Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши) в местах с высоким риском зарождения (рынки дикой природы) в очаге появления новых заболеваний (Китай)», — сказано в документе.

Уханьский институт вирусологии был получателем гранта. Этот факт порождает очередные спекуляции на тему того, что коронавирус мог появиться из-за проекта, который профинансировали американские налогоплательщики.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сделал прогноз о динамике коронавируса в России на ближайшие два года. Коронавирус на территории страны не отступит еще в течение полутора – двух лет.