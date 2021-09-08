Аналитик Жилин раскрыл способ остановить водную блокаду Крыма за 20 минут

Москва, 8 сентября. Вопрос возобновления поставок воды в Крым можно решить недорого и безболезненно. Об этом заявил военный журналист Александр Жилин.

В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что российское правительство может вернуть воду полуострову радикальным методом. На это понадобится всего 20-25 минут.

«Это можно сделать элементарно. То «сооружение», которое сделали, чтобы перегородить поступление воды в Крым, оно в течение 20-25 минут может быть убрано силами одного авиационного звена. Просто надо предупредить соответствующее начальство киевское», — отметил эксперт.

Он добавил, что нужно связаться с Украиной и жестко поставить вопрос. Россия имеет полное право вмешаться в ситуацию, поскольку речь идет о выживании людей. То, что делает Киев — непозволительные действия по отношению к мирному населению.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что Госдепартаменту США следует понять, что Крым является территорией Российской Федерации. Своими действиями Белый дом вмешивается во внутренние дела России.