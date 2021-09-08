Российским многодетным семьям могут предоставить новую льготу

Москва, 8 сентября. Новую льготу для многодетных семей России предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Детский омбудсмен предложила сделать бесплатными проезд по платным автомобильным дорогам страны для многодетных семей. Обращение было направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

Волынец напомнила, что в ч. 2 и 4 ст. 41 федерального закона закреплено право владельца платной дороги дополнительно определять отдельные категории пользователей, которым предоставляется право льготного проезда. По словам общественницы, такая мера позволит создать дополнительные условия поддержки российских многодетных семей.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий ранее рассказал, какие новые льготы предусмотрены с наступлением осени для сотрудников от работодателей и государства.