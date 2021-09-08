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Перекладывание ответственности на других является причиной несчастной жизни

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 06:30
Общество
Перекладывание ответственности на других является причиной несчастной жизни
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Москва, 8 сентября. Одной из главных причин недовольства жизнью является перекладывание ответственности за собственные проблемы на других. Секреты счастливой жизни раскрыл портал «Лайфхакер».

Для того чтобы стать счастливее, в первую очередь необходимо обрести контроль над своей жизнью. Не нужно ждать, пока это произойдет. Каждый человек сам должен обеспечивать свое благополучие. Также вредно пытаться понравиться всем. Жизнь, построенная вокруг желаний окружающих, является заключением, сообщил «Лайфхакер».

Устанавливать свои правила — лучший способ прожить счастливую и наполненную жизнь. Для этого нужно осознать, что все, что вы делаете, — это ваш личный выбор, который не имеет никакого отношения к людям вокруг.

«Счастье — это внутренняя работа. Никогда не передавайте ответственность за ваше благополучие в чужие руки», — считает Мэнди Хейл, автор и блогер.

Четыре вопроса самому себе помогут не сбиваться с этого пути: что самое главное в жизни, не являются ли принимаемые решения навязанными, расстановка приоритетов между собственным мнением и чужим, определение наиболее интересного занятия.

Потерять контроль над собственной жизнью также можно из-за прокрастинации. Об опасностях этого состояния и как с ним бороться, рассказала психолог Ольга Фриш.

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