Частота ночных приступов астмы зависит от циркадных ритмов организма

Бостон, 8 сентября. Как правило, приступы астмы происходят ночью. Результаты исследования, опубликованного журналом PNAS, подтверждают связь циркадных ритмов организма с тяжестью бронхиальной болезни.

Вопрос заключался в том, способствуют ли циркадные ритмы осложнениям, связанным с астмой. Исследователи из клиники Brigham and Women’s и Государственного исследовательского университета в Орегоне выяснили влияние внутренних часов организма на симптомы заболевания легких. Его результаты, опубликованные в журнале PNAS, передает Medical Insider.

Выяснилось, что влияние циркадных ритмов оказалось на уровне циклов сна и пробуждения. Самые низкие показатели были зафиксированы в четыре утра. То есть основная причина ночных приступов болезни заключалась в равномерном сочетании режима сна и циркадных циклов, заключили исследователи.

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