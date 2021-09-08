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Частота ночных приступов астмы зависит от циркадных ритмов организма

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 06:29
Общество
Частота ночных приступов астмы зависит от циркадных ритмов организма
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Бостон, 8 сентября. Как правило, приступы астмы происходят ночью. Результаты исследования, опубликованного журналом PNAS, подтверждают связь циркадных ритмов организма с тяжестью бронхиальной болезни.

Вопрос заключался в том, способствуют ли циркадные ритмы осложнениям, связанным с астмой. Исследователи из клиники Brigham and Women’s и Государственного исследовательского университета в Орегоне выяснили влияние внутренних часов организма на симптомы заболевания легких. Его результаты, опубликованные в журнале PNAS, передает Medical Insider.

Выяснилось, что влияние циркадных ритмов оказалось на уровне циклов сна и пробуждения. Самые низкие показатели были зафиксированы в четыре утра. То есть основная причина ночных приступов болезни заключалась в равномерном сочетании режима сна и циркадных циклов, заключили исследователи.

Литовские ученые разработали новый метод определения болезни Альцгеймера. Выяснилось влияние на ее развитие легких когнитивных нарушений пациента, что позволяет определять заболевание с точностью 99%.

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астма исследование бронхиальная астма циркадные ритмы
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