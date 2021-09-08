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Eurekalert: болезни легких могут стать причиной внезапной смерти
Общество
Eurekalert: болезни легких могут стать причиной внезапной смерти
wikipedia.org  /  Beat Ruest / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 сентября. Люди с различными болезнями легких больше всего подвержены риску внезапной сердечной смерти.

Результаты исследований данных 28,5 тысяч жителей Швеции и Мальмы без проблем с сердцем показали, что болезни легких увеличивают риск внезапной смерти. В частности с такими причинами смерти могут столкнуться люди при уменьшении объема легких. Об этом говорится на сайте Eurekalert.

«Несмотря на то что внезапные сердечные смерти случаются довольно часто, мы недостаточно знаем о том, какая часть населения подвержена риску больше всего. Существует связь между здоровьем легких и сердца», — заявила одна из авторов исследования.

Сниженная функция органа дыхания на 23% увеличивает риск внезапной смерти. Это касается как людей с вредными привычками, так и без них.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила заболевания, которые могут предшествовать инфаркту. Среди них Чернышова выделили повышенное давление и артериальную гипертензию, передает RT.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основную причину смертности в стране. По словам Мурашко, в России и других странах люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

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