Первый российский танк с загоризонтным виденьем «Прорыв» испытают на учениях

Москва, 8 сентября. Первый образец танка Т-90М «Прорыв», который наделен дополнительным комплексом оптико-электронной системы, пройдет испытания на военных учениях.

По результатам испытаний будет принято решение о начале серийных поставок модификации боевой машины. Информацию об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые Т-90М был представлен на международном форуме «Армия-2021». Танк «Прорыв» модернизирован за счет тепловизионного прибора наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером, а также моделью отображения информации, рассказал представитель Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО России в интервью ТАСС.

Недавно стало известно, что модернизированные версии вертолетов Ка-52 «Аллигатор» войдут в Воздушно-космические силы России. Контракт на строительство 30 боевых машин уже заключен.