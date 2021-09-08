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Первый российский танк с загоризонтным виденьем «Прорыв» испытают на учениях
Армия
Первый российский танк с загоризонтным виденьем «Прорыв» испытают на учениях
uralvagonzavod.ru

Москва, 8 сентября. Первый образец танка Т-90М «Прорыв», который наделен дополнительным комплексом оптико-электронной системы, пройдет испытания на военных учениях.

По результатам испытаний будет принято решение о начале серийных поставок модификации боевой машины. Информацию об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Впервые Т-90М был представлен на международном форуме «Армия-2021». Танк «Прорыв» модернизирован за счет тепловизионного прибора наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером, а также моделью отображения информации, рассказал представитель Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО России в интервью ТАСС.

Недавно стало известно, что модернизированные версии вертолетов Ка-52 «Аллигатор» войдут в Воздушно-космические силы России. Контракт на строительство 30 боевых машин уже заключен.

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учения танк т-90м
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