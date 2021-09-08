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Грузовик насмерть сбил женщину в Южно-Сахалинске
Происшествия
Грузовик насмерть сбил женщину в Южно-Сахалинске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Грузовик Nissan Condor насмерть сбил 49-летнюю жительницу Южно-Сахалинска. Женщина от полученных травм умерла на месте.

Машина, за рулем которой находился 36-летний водитель, двигалась по улицу Лермонтова и сбила сахалинку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина скончалась на месте инцидента до приезда автомобиля скорой помощи, сообщили в УГИБДД Сахалинской области.

Медики пытались спасти ее, однако им не удалось это сделать. Соответствующей информацией поделился сайт astv.ru. Водитель находился за рулем грузовика без тахографа. По факту происшествия специалисты проводят проверку.

Страшная авария ранее произошла в Самарской области. Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной. В результате происшествия погибли три человека.

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